Torino e Roma si preparano a confrontarsi nuovamente in campionato, con il tecnico Baroni alla ricerca di una terza vittoria consecutiva contro Gasp. Dopo aver già superato i giallorossi negli ottavi di Coppa Italia, il Torino cerca di confermare il buon momento in questa sfida di campionato, puntando a consolidare la propria posizione in classifica. Una partita importante per entrambe le squadre, con obiettivi diversi e un equilibrio da mantenere.

ROME, ITALY - JANUARY 13: Emirhan Ilkhan of Torino celebrates a goal during the Coppa Italia match between AS Roma v Torino FC at Olimpico Stadium on January 13, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FCTorino FC 1906 via Getty Images) A distanza di soli cinque giorni dalla sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia, Baroni e Gasperini si ritrovano di fronte in campionato nello stadio della squadra granata: caccia alla terza vittoria per il tecnico fiorentino, bestia nera del romanista. Scopriamo pronostico e quote di Torino-Roma in programma domenica 18 gennaio alle ore 18. Il Torino prima della sfida di Coppa Italia aveva già vinto allo stadio Olimpico contro la Roma all'inizio del campionato grazie ad un gol di Simeone, poi protetto con una grande fase difensiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torino-Roma, per Baroni è caccia a un clamoroso tris contro Gasp: il pronostico

