Torino-Roma oggi all’Olimpico Grande Torino | orario formazioni e dove vederla

Oggi all'Olimpico Grande Torino si disputa Torino-Roma, match valido per la 21ª giornata di Serie A. La partita si svolge domenica 18 gennaio e vede i giallorossi impegnati in trasferta contro il Torino. Di seguito orario, formazioni e le modalità per seguire l'incontro.

La Roma torna in campo in Serie A. I giallorossi affrontano oggi, domenica 18 gennaio, il Torino in trasferta nella gara valida per la 21ª giornata di campionato. Il match è in programma alle ore 18 allo stadio Olimpico Grande Torino e sarà trasmesso in diretta tv e streaming. La squadra di Gasperini arriva alla sfida dopo il successo casalingo contro il Sassuolo, battuto 2-0 all'Olimpico, un risultato che ha dato fiducia e continuità ai giallorossi. Di umore diverso il Torino di Baroni, reduce dalla sconfitta con lo stesso punteggio contro l' Atalanta a Bergamo. I granata, però, hanno recentemente eliminato proprio la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia, imponendosi 3-2, un precedente che aggiunge ulteriore tensione alla sfida.

Torino-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Scopri dove seguire oggi in TV e streaming la partita Torino-Roma, con orario e formazioni ufficiali. Dopo l’eliminazione della Roma dalla Coppa Italia, le due squadre si affrontano nuovamente, con le ultime notizie sulle scelte tecniche dei rispettivi allenatori. Un confronto importante nel calendario di campionato, da seguire con attenzione per aggiornamenti e dettagli sulla diretta.

