Torino Roma il neo acquisto Malen subito in gol! Prima la rete annullata poi la prima gioia in giallorosso

Nel match tra Torino e Roma, il nuovo acquisto Malen ha subito lasciato il segno. Dopo un gol inizialmente annullato, è riuscito a segnare la sua prima rete con la maglia giallorossa, confermando il suo grande entusiasmo e il potenziale già dimostrato in campo. Un debutto che ha suscitato interesse e che testimonia l’impegno del giocatore nel contribuire alla crescita della squadra.

Donyell Malen, attaccante della Roma, si distingue come un elemento versatile capace di offrire profondità, pressione e opportunità di gol. La sua capacità di adattarsi a diversi ruoli offensivi lo rende un’arma totale nel nuovo schema giallorosso. Tra le principali caratteristiche, la capacità di creare occasioni e contribuire alla fase offensiva si inseriscono in un contesto tattico che valorizza la sua poliedricità nel panorama europeo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Torino-Roma alle ore 18, le formazioni ufficiali: esordio da titolare per Malen - facebook.com facebook SERIE A | In campo Torino-Roma. Segui la DIRETTA #ANSA x.com

