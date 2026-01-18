Torino-Roma arbitra Chiffi | precedenti polemiche e numeri che fanno discutere

Daniele Chiffi sarà l’arbitro di Torino-Roma, partita valida per la prossima giornata di Serie A. In questo articolo si analizzeranno i precedenti tra le due squadre, le decisioni arbitrali passate e i numeri che hanno suscitato discussioni. Un approfondimento neutrale e dettagliato per offrire un quadro completo sull’importante incarico assegnato all’arbitro e sulle sfide legate alla direzione di gara.

Sarà Daniele Chiffi l’arbitro di Torino-Roma, match in programma nel weekend e carico di significati di classifica. La designazione riporta al centro una figura che, nel recente passato, ha incrociato più volte il destino giallorosso lasciando tracce non solo statistiche, ma anche polemiche. I numeri di Chiffi con la Roma. In Serie A, Chiffi ha diretto la Roma in 12 occasioni: il bilancio parla di 7 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. È la seconda volta che arbitra una sfida tra Roma e Torino: il precedente risale al 28 novembre 2021, quando all’Olimpico i giallorossi si imposero 1-0 grazie al gol di Tammy Abraham. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

