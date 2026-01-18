Torino-Roma 0-2 subito a segno Malen

La Roma supera 2-0 in trasferta il Torino nel match valido per la 21esima giornata di Serie A e si porta al quarto posto in solitaria, staccando la Juventus di tre punti. Il nuovo acquisto Donyell Malen va subito a segno all’esordio al 26? su assist illuminante di Dybala. Nella ripresa proprio la Joya al 27? chiude la partita con un tocco dentro l’area di rigore su cross di Rensch. I granata incassano la terza sconfitta di fila in campionato e restano fermi a quota 23 punti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino-Roma 0-2, subito a segno Malen Roma-Torino, Malen subito in gruppo: Pellegrini ok

Roma, Malen sarà titolare contro il Torino, con Gasperini che si affida allo specialista. Domani il tecnico schiererà il nuovo attaccante, scelto per rinforzare l’attacco dopo varie alternative che non hanno dato i risultati sperati. L’olandese ha dichiarato di sentirsi più efficace come centravanti, portando nuove soluzioni offensive alla squadra. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. ZIRKZEE ALLA ROMA Il segnale che cambia tutto Esordio da sogno per #Malen: sblocca #Torino- #Roma con l'assist geniale di #Dybala x.com Torino-Roma alle ore 18, le formazioni ufficiali: esordio da titolare per Malen - facebook.com facebook

