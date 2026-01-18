Il Torino annuncia l'acquisto del terzino sinistro Obrador dal Benfica, con le visite mediche e la firma contrattuale imminenti. Il presidente Cairo ha confermato l'operazione e commentato la recente sconfitta interna contro la Roma, sottolineando che in Coppa avevano concesso meno spazi agli avversari. Un passo importante per il mercato granata e un momento di riflessione sulla prestazione contro i giallorossi.

Al termine della partita persa in casa contro la Roma, il presidente del Torino Urbano Cairo si è fermato con i cronisti per fare anche un punto di mercato: "Obrador era allo stadio ed è praticamente fatto. È qui per fare le visite mediche, poi arriverà la firma. Movimenti in uscita? Valuteremo con calma, nessuno è fuori dal progetto tecnico ma ci sta che ci sia chi vuole andare a giocare con più continuità". Classe 2004, Obrador in passato era stato preso dal Real Madrid, che lo acquistò dal Maiorca per farlo giocare nella sua squadra B e vanta ancora alcuni diritti sul giocatore. Così invece Cairo sulla partita: "La Roma ha fatto meglio di noi, rispetto alla Coppa li abbiamo aggrediti meno e se lasci loro spazio sono molto tecnici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torino, Cairo conferma l'arrivo di Obrador dal Benfica: "Ora visite e firma"

Calciomercato Torino, Obrador si avvicina! C’è fiducia per l’arrivo del terzino sinistro del Benfica: svelata la formula

Il Torino si avvicina all’ingaggio di Obrador, terzino sinistro del Benfica. La società mostra fiducia e sta definendo i dettagli dell’operazione, che potrebbe concretizzarsi con una formula specifica. L’obiettivo è rinforzare la corsia di sinistra con un profilo giovane e tatticamente adatto alle esigenze della squadra. La trattativa avanza con cautela, mantenendo alta l’attenzione sull’evoluzione delle trattative di mercato.

Torino, Cairo post Roma: «Zapata assente? Il mercato non c’entra. Obrador è arrivato a Torino» – VIDEO

Urbano Cairo ha commentato la recente prestazione del Torino dopo la sconfitta contro Roma, sottolineando che l’assenza di Zapata non dipende dal mercato. Il presidente ha inoltre annunciato l’arrivo di Obrador a Torino, senza però legare direttamente questi eventi alle difficoltà della squadra. La partita si è conclusa con un risultato di 0-2, segnando la terza sconfitta consecutiva in campionato per i granata.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Urbano Cairo ricorda Rocco Commisso con parole cariche di cordialità e buoni sentimenti, ma il racconto lascia spazio a più di una riflessione critica. Il presidente del Torino parla di “incontri bellissimi”, di abbracci risolutivi e di incomprensioni durate oltre due - facebook.com facebook

#Primavera, sfida a #Monza: in tribuna presente anche il presidente Urbano #Cairo #Toro di #Baldini in campo per la ventesima giornata: #Cairo assiste alla partita #Torino #TorinoFC #ToroNews Qui l'articolo completo x.com