Torino Askatasuna annuncia l’alba di un nuovo movimento sociale
Askatasuna, a Torino, annuncia l’avvio di un nuovo movimento sociale, evidenziando la resistenza popolare di fronte alle decisioni del governo Meloni. Durante un’assemblea nazionale di cinque ore, i rappresentanti dell’organizzazione hanno sottolineato come il popolo si opponga alle scelte politiche attuali, rilanciando l’importanza di un coinvolgimento diretto. Questa iniziativa segna un passo importante nel panorama sociale italiano, evidenziando un senso di unità e determinazione tra i cittadini.
«Il governo Meloni ha sbagliato i calcoli, il popolo resiste e rilancia»: così si chiudono le 5 ore di assemblea nazionale lanciata da Askatasuna. La risposta è arrivata ieri, un. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
