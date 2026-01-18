Askatasuna, a Torino, annuncia l’avvio di un nuovo movimento sociale, evidenziando la resistenza popolare di fronte alle decisioni del governo Meloni. Durante un’assemblea nazionale di cinque ore, i rappresentanti dell’organizzazione hanno sottolineato come il popolo si opponga alle scelte politiche attuali, rilanciando l’importanza di un coinvolgimento diretto. Questa iniziativa segna un passo importante nel panorama sociale italiano, evidenziando un senso di unità e determinazione tra i cittadini.

«Il governo Meloni ha sbagliato i calcoli, il popolo resiste e rilancia»: così si chiudono le 5 ore di assemblea nazionale lanciata da Askatasuna. La risposta è arrivata ieri, un. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Torino, Askatasuna annuncia «l’alba di un nuovo movimento sociale»

Leggi anche: Torino. Operazione di polizia all’alba al centro sociale Askatasuna

Leggi anche: Torino, perquisizioni ad Askatasuna dopo l’assalto a La Stampa: blitz all’alba nel centro sociale

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Askatasuna, l’assemblea al Campus Einaudi lancia il corteo del 31 gennaio: “Ci prenderemo la città” - In centinaia all’appuntamento all’università per definire la manifestazione che partirà da tre punti: Porta Nuova, Porta Susa e Palazzo Nuovo ... msn.com