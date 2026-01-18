top ukrainian negotiator says talks with us to continue in davos

Il rappresentante ucraino Rustem Umerov ha dichiarato che le discussioni con funzionari statunitensi sul conflitto con la Russia proseguiranno a Davos. La volontà di continuare il dialogo evidenzia l’impegno delle parti a trovare soluzioni diplomatiche per una crisi che dura ormai quasi quattro anni. L’incontro tra le delegazioni si inserisce nel contesto degli sforzi internazionali per favorire una risoluzione pacifica della situazione.

Jan 18 (Reuters) - Ukraine’s top negotiator Rustem Umerov said on Sunday that talks with U.S. officials on a resolution of the nearly four-year-old war with Russia would continue at the World Economic Forum opening this week in the Swiss resort of Davos. Umerov, writing on Telegram, said two days of talks in Florida with a U.S. team including envoy Steve Witkoff and Jared Kushner, President Donald Trump’s son-in-law, had focused on security guarantees and a post-war recovery plan for Ukraine. He gave no indication whether any agreements had been achieved at the meeting. “We agreed to continue work at the team level during the next phase of consultations in Davos,” Umerov wrote.

Sci di fondo, Karoline Simpson-Larsen vince la 10 km tl di Davos. Caterina Ganz in top 30

A Davos, si è disputata l'ultima tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, con la vittoria della norvegese Karoline Simpson-Larsen nella 10 km in tecnica libera. La gara, valida per la classifica generale, ha visto anche la partecipazione di Caterina Ganz, che si è piazzata tra le prime trenta.

Governor of Russia’s Belgorod region says 600,000 without power, heat, or water after Ukrainian strike

Il governatore della regione di Belgorod, in Russia, ha riferito che circa 600.000 persone sono rimaste senza energia, riscaldamento e acqua a seguito di un attacco ucraino. La regione confina con l’Ucraina e l’incidente ha causato gravi disagi alla popolazione locale. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre le autorità cercano di gestire le conseguenze dell’attacco.

