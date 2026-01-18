Top e Flop | Napoli-Sassuolo il migliore e il peggiore azzurro in campo

Nel match tra Napoli e Sassuolo, il Napoli di Antonio Conte torna alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi, mantenendo una posizione di rilievo in classifica. Analizzando le prestazioni dei giocatori, si evidenziano il migliore e il peggiore in campo, offrendo un quadro obiettivo della gara e delle dinamiche della squadra azzurra.

Partenza aggressiva per la squadra di Conte. Lobotka con un bel piatto al volo, che si insacca sotto la traversa, sblocca subito il match. Il vantaggio spegne gli azzurri che lasciano campo e gioco al Sassuolo. Milinkovic-Savic neutralizza con un po’ di fortuna un colpo di testa di Vranckx. Ripresa che si apre ancora con un intervento del portiere partenopeo su un tiro insidioso di Lipani. Gli azzurri molto passivi, soffrono un Sassuolo propositivo ma senza concedere grandi occasioni. McTominay mette al lato di poco con una botta da fuori area la palla del possibile raddoppio. Lo slovacco sceglie il momento migliore per tornare al gol, che permette agli azzurri di portare a casa il match. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Top e Flop: Napoli-Sassuolo, il migliore e il peggiore azzurro in campo Leggi anche: Top e Flop: Napoli-Inter, il migliore e il peggiore azzurro in campo Leggi anche: Top e Flop: Lecce-Napoli, il migliore e il peggiore azzurro in campo Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Calcissimo. . Juve dilaniante a Cagliari Sconfitta bruciante E ora c’è anche il Napoli Top: solo Yildiz Flop: tutti gli altri - facebook.com facebook #Conte, quanti problemi: la tendenza #Napoli preoccupa e il mercato è un flop x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.