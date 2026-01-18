In occasione della scomparsa di Tony Dallara, avvenuta il 16 gennaio 2026, lo studio di Domenica In si è fermato per un minuto di silenzio e applausi, rendendo omaggio a una figura significativa della musica italiana. Mara Venier e altri presenti hanno espresso il loro affetto e rispetto, ricordando la dolcezza e fragilità di Dallara, che rimarrà nel cuore di molti.

Un minuto di applausi e tanta commozione nello studio di Domenica In per ricordare Tony Dallara, il celebre cantante venuto a mancare il 16 gennaio 2026. «Mando un grande abbraccio a Patrizia e alle sue figlie», dice Mara Venier con le lacrime agli occhi prima di mandare un bacio verso il cielo. Prima di parlare l'arrivo della prossima edizione del Festival di Sanremo, Mara Venier ha voluto dedicare un momento, insieme agli ospiti e opinionisti, per ricordare Dallara, le cui Romantica e Come prima sono state cantante da generazioni intere. «Quando è venuto in trasmissione, aveva colpito tutti per la sua dolcezza, simpatia e fragilità - afferma la conduttrice - nel corso della mia carriera ho incontrato veramente tante persone, ma Tony mi rimarrà sempre nel cuore. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Tony Dallara, Mara Venier in lacrime: «Ci aveva colpiti tutti per la sua dolcezza e fragilità, rimarrà sempre nel mio cuore»

Morte Tony Dallara, quella volta che fece piangere Mara Venier: “È scoppiata in lacrime”

La scomparsa di Tony Dallara rappresenta una perdita significativa per la musica leggera italiana. Ricordato per la sua voce e le sue interpretazioni, ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale. Tra le storie più toccanti, quella che coinvolge Mara Venier, che si commosse profondamente durante un momento condiviso con lui. La sua scomparsa lascia un vuoto che si avverte nel cuore di molti appassionati e nel patrimonio culturale del nostro paese.

Morto Tony Dallara: moglie, figli, malattia e quella famosa gaffe con Mara Venier

È scomparso all’età di 89 anni Tony Dallara, cantante e figura di spicco della musica leggera italiana. Con una carriera iniziata negli anni ’50, ha lasciato un’impronta significativa con brani come “Come prima” e “Ti dirò”. La sua vita privata, segnata dalla moglie e dai figli, è stata spesso al centro dell’attenzione, anche a causa di alcune occasioni pubbliche, come la nota gaffe con Mara Venier.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

MONDO DELLA MUSICA - SE NE VA UN PEZZO DI STORIA: ADDIO A TONY DALLARA (1936-2026) Con la scomparsa di Tony Dallara perdiamo l'ultimo grande pioniere della stagione degli "urlatori". In un'Italia che usciva dalla guerra, la sua voce portò i - facebook.com facebook

Addio a Tony Dallara. Fu tra i protagonisti della canzone italiana degli anni '50 e '60. Il successo arrivò nel 1957 con "Come Prima", brano che lo fece entrare nella schiera degli 'Urlatori'. Nel 1960 vinse Sanremo con "Romantica" insieme a Renato Rascel. A x.com