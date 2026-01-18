Tommaso Sala esprime delusione per un gennaio difficile, sottolineando le sfide affrontate. Nel frattempo, lo sciatore norvegese Atle Lie McGrath si aggiudica lo slalom speciale di Wengen con un tempo di 1’45”99, conquistando il suo secondo successo stagionale. McGrath si impone davanti a Lucas Braathen e Henrik Kristoffersen, evidenziando il livello competitivo della gara e la continuità delle sue prestazioni.

Il norvegese Atle Lie McGrath vince lo slalom speciale di Wengen con il tempo di 1’45”99 e centra il secondo successo stagionale tra i pali stretti, Lo sciatore scandinavo precede il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen di 47 centesimi e il connazionale Henrik Kristtoffersen di 81. L’Italia continua ad essere lontana dalle prime posizioni con il tredicesimo posto di Alex Vinatzer come miglior piazzamento. Continua a faticare anche Tommaso Sala che perde quattro posizioni rispetto alla prima discesa e termina la sua prova in ventiseiesima posizione con un ritardo di 3”65. L’analisi della gara odierna: “ Non mi nascondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tommaso Sala: “Speravo di vivere un mese di gennaio migliore. Sto faticando”

