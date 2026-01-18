Tommaso Saccardi si fa valere! Qualificato a Wengen con il 59 dopo il podio in Coppa Europa

Tommaso Saccardi si conferma in Coppa del Mondo, qualificandosi alla seconda manche dello slalom di Wengen con il pettorale 59. Dopo due podi in Coppa Europa, tra cui il secondo posto a Val di Fassa e il terzo a Crans Montana, il suo percorso si rafforza, dimostrando continuità e impegno a livello internazionale.

Dopo i due podi stagionali in Coppa Europa, il secondo posto di Val di Fassa del 20 dicembre, e la terza piazza di Crans Montana del 14 gennaio, Tommaso Saccardi si conferma in Coppa del Mondo, trovando la qualificazione alla seconda manche dello slalom di Wengen col pettorale numero 59. L’azzurro ha centrato la qualificazione grazie ad un ottimo quarto ed ultimo settore: l’azzurro ha fatto segnare il quarto parziale nel tratto finale della pista elvetica, che lo hanno portato dal 38° posto provvisorio alla 20ma piazza conclusiva nella prima run. Saccardi comunque si era fatto valere anche nella prima metà della manche, col 19° parziale al primo intermedio ed il 14° crono al secondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Tommaso Saccardi si fa strada in Coppa Europa: podio di peso per abbassare il pettorale

Tommaso Saccardi si sta affermando nel circuito di Coppa Europa con risultati significativi. Nello slalom maschile a Crans Montana, la competizione ha visto la vittoria di Antoine Azzolin, alla sua seconda affermazione nel circuito. Questo evento conferma la crescita degli atleti italiani e l’importanza di ogni gara nel percorso verso obiettivi più alti.

