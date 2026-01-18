Titanic James Cameron sbotta per l' ennesima domanda sul finale | Non chiedetemi del fottuto relitto!

James Cameron si è recentemente mostrato stanco delle continue domande sul finale di Titanic, in particolare sulla sorte di Jack Dawson. Il regista e produttore del film ha espresso la sua frustrazione, chiedendo di evitare ulteriori richieste riguardo al relitto e alla conclusione della storia. Questa dichiarazione riflette la volontà di Cameron di concentrarsi sugli aspetti artistici del suo lavoro, senza essere continuamente interrogato su dettagli interpretativi del film.

Il regista e produttore del kolossal con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet è spazientito per le continue domande sulla morte di Jack Dawson. Ospite del podcast di The Hollywood Reporter, Awards Chatter, James Cameron ha ripercorso diverse fasi della sua incredibile carriera cinematografica prima di tornare a parlare, per l'ennesima volta, del discusso finale di Titanic. L'annoso dibattito sul fatto che Jack (Leonardo DiCaprio) avrebbe potuto sopravvivere alle gelide acque dell'Oceano Atlantico o salire semplicemente sul relitto improvvisato insieme a Rose (Kate Winslet) è tornato al centro della discussione e James Cameron ha risposto con un pizzico di esasperazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

James Cameron condivide i dettagli sul nuovo Avatar: Fuoco e cenere. Questo capitolo, accolto positivamente da chi l'ha già visto, promette di offrire un'esperienza coinvolgente e ricca di emozioni. In questa intervista, il regista illustra le innovazioni e le tematiche che caratterizzano il film, offrendo uno sguardo approfondito sul progetto e sugli aspetti che lo rendono unico nel suo genere.

