The RIP | soldi sbirri e una storia vera come riflessione sulla società L' intervista a Joe Carnahan

In questa intervista esclusiva, il regista Joe Carnahan riflette sul ruolo della sceneggiatura e sulla forza delle interpretazioni di Teyana Taylor. Attraverso la sua voce, emergono considerazioni sulla società odierna e sull’importanza di trasmettere valori autentici, per un futuro meno inquinato dall’avidità. Un’occasione per approfondire temi di attualità e il rapporto tra arte e realtà.

L'importanza di una buona sceneggiatura, la forza di Teyana Taylor e la verità come punto di vista. La nostra intervista esclusiva al regista, che dice: "Non voglio che i miei figli ereditino un mondo votato all'avidità. L'America? Deve fare meglio di così". Su Netflix. Che sapesse maneggiare il genere lo sapevamo fin dal 2007, quando uscì in sala il suo terzo - e sottovalutato - lungometraggio, Smonkin' Aces. Vent'anni dopo - in mezzo A-Team, The Grey, la sceneggiatura di Bad Boys for Life - Joe Carnahan scrive e dirige il suo film migliore, The RIP - Soldi sporchi, arrivato su Netflix. Incontriamo il regista via Zoom per una lunga e appassionata intervista esclusiva che parte proprio dai temi centrali dell'opera, ossia il denaro e la corruzione.

