Grande successo in Italia per The Bad Boy and Me su Prime Video. Il film diretto da Justin Wu e tratto dal romanzo The QB Bad Boy and Me di Tay Marley ha conquistato già tantissimi abbonati al servizio di streaming di Amazon, che ora sono in attesa di vedere il sequel, già uscito negli Stati Uniti. Infatti, il film ora approdato sulla piattaforma in Italia, in realtà è uscito la prima volta nel 2024 e ora finalmente anche il pubblico italiano ha modo di seguire le vicende di Dallas e Drayton. Ma vediamo insieme quando sarà, invece, possibile vedere il sequel della pellicola che sta appassionando i più giovani. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - The Bad Boy and Me 2, quando su Prime in Italia e dove vederlo ora

Leggi anche: Il Diavolo Veste Prada 2, quando esce e dove vederlo: le prime immagini

Leggi anche: Sorteggio playoff mondiali: quando, a che ora e dove vederlo in tv

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

FREE - K-Pop Demon Hunters COVER in ITALIANO (feat. Delmo)

Scopri le prime Terme della Birra in Italia Relax, gusto e benessere in Emilia Romagna con colazione inclusa da 40€ - facebook.com facebook

Atalanta, le prime immagini di Raspadori in Italia #SkySport #SkyCalciomercato x.com