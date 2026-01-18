Tesla si cambia | l' Autopilot full solo in abbonamento

Tesla modifica la propria offerta: a partire dal 14 febbraio, l’Fsd (Full Self Driving) non sarà più acquistabile come opzione, ma solo tramite abbonamento mensile. Questa scelta riguarda la versione più avanzata del sistema Autopilot, offrendo agli utenti una modalità di accesso flessibile e periodica. La decisione riflette le strategie aziendali volte a favorire un modello di utilizzo continuativo e aggiornato delle funzionalità di guida autonoma.

Tesla cambia strategia: l'Fsd (Full Self Driving), la versione più evoluta del sistema Autopilot, cesserà di essere un optional acquistabile e, a partire dal 14 febbraio, sarà disponibile esclusivamente tramite abbonamento mensile La Tesla cambia nuovamente strategia. L'Fsd (Full Self Driving), la versione più evoluta del sistema Autopilot, cesserà di essere un optional acquistabile e sarà disponibile esclusivamente tramite abbonamento mensile. La novità, annunciata dallo stesso Musk su X, entrerà in vigore a partire dal prossimo 14 febbraio. Fino a oggi, il sistema era accessibile tramite due modalità: un pagamento una tantum di 8.

