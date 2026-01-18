Terzo tentativo di abbattere il pino secolare | Non vuole morire Residenti indignati

Da napolitoday.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Via Netti al Vomero si prepara un ulteriore tentativo di abbattimento di un pino secolare, suscitando preoccupazione tra i residenti. Carmine Attanasio e Anna Savarese hanno denunciato la situazione, evidenziando l'importanza di preservare l'albero e di valutare attentamente le motivazioni che spingono a questa decisione. La questione solleva interrogativi sulla tutela del patrimonio arboreo e sul rispetto delle esigenze del quartiere.

Nuovo tentativo di abbattimento dell'albero secolare di via Netti al Vomero. La denuncia di Carmine Attanasio e Anna Savarese.Stamani c’è stato il terzo tentativo di abbattimento del pino quasi secolare che sussiste in via Netti traversa di via Simone Martini. Caos e traffico bloccato a causa di. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Vigili del Fuoco in via Netti: terzo tentativo di abbattimento di un pino secolare
Stamattina, nonostante fosse domenica, si è svolto il terzo tentativo di abbattimento di un pino secolare in via Netti, traversa di via Simone Martini. L’intervento dei Vigili del Fuoco mira a gestire la situazione, garantendo sicurezza e tutela dell’ambiente circostante. La vicenda evidenzia l’importanza di monitorare e intervenire tempestivamente su alberi di grande età e in condizioni di potenziale rischio.

Roma: maltempo, cade pino secolare in via Fori Imperiali, nessun ferito
A Roma, nella serata di ieri, un pino secolare è caduto in via dei Fori Imperiali, vicino al Colosseo. L’evento, verificatosi poco dopo le 20:00, è stato causato dal maltempo. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. La zona, interessata dal crollo, è stata messa in sicurezza. La dinamica e le cause dell’incidente sono al momento oggetto di approfondimenti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.