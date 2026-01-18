Terzo tentativo di abbattere il pino secolare | Non vuole morire Residenti indignati

A Via Netti al Vomero si prepara un ulteriore tentativo di abbattimento di un pino secolare, suscitando preoccupazione tra i residenti. Carmine Attanasio e Anna Savarese hanno denunciato la situazione, evidenziando l'importanza di preservare l'albero e di valutare attentamente le motivazioni che spingono a questa decisione. La questione solleva interrogativi sulla tutela del patrimonio arboreo e sul rispetto delle esigenze del quartiere.

Nuovo tentativo di abbattimento dell'albero secolare di via Netti al Vomero. La denuncia di Carmine Attanasio e Anna Savarese.Stamani c’è stato il terzo tentativo di abbattimento del pino quasi secolare che sussiste in via Netti traversa di via Simone Martini. Caos e traffico bloccato a causa di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Vigili del Fuoco in via Netti: terzo tentativo di abbattimento di un pino secolare

Stamattina, nonostante fosse domenica, si è svolto il terzo tentativo di abbattimento di un pino secolare in via Netti, traversa di via Simone Martini. L’intervento dei Vigili del Fuoco mira a gestire la situazione, garantendo sicurezza e tutela dell’ambiente circostante. La vicenda evidenzia l’importanza di monitorare e intervenire tempestivamente su alberi di grande età e in condizioni di potenziale rischio.

Roma: maltempo, cade pino secolare in via Fori Imperiali, nessun ferito

A Roma, nella serata di ieri, un pino secolare è caduto in via dei Fori Imperiali, vicino al Colosseo. L’evento, verificatosi poco dopo le 20:00, è stato causato dal maltempo. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. La zona, interessata dal crollo, è stata messa in sicurezza. La dinamica e le cause dell’incidente sono al momento oggetto di approfondimenti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

#Eurovision 2026, #Malta sceglie Aidan Cassar con "Bella". Il cantautore centra la qualificazione per la manifestazione al terzo tentativo x.com

Al terzo tentativo gli azzurri conquistano il loro primo titolo di coppia Per Musetti si tratta anche del primo trofeo in doppio della carriera - facebook.com facebook