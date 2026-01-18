Terza vittoria di fila per il Bisonte Firenze che ‘vede’ la salvezza

Il Bisonte Firenze ottiene la terza vittoria consecutiva, consolidando la propria posizione in classifica e avvicinandosi alla salvezza. La squadra ha dimostrato solidità e determinazione nel match contro Bartoccini Mc Restauri Perugia, vincendo con punteggi chiari in tre set. Questo risultato rappresenta un passo importante nel cammino della stagione, evidenziando il miglioramento e la crescita del team.

