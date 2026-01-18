Terza vittoria di fila per il Bisonte Firenze che ‘vede’ la salvezza
Il Bisonte Firenze ottiene la terza vittoria consecutiva, consolidando la propria posizione in classifica e avvicinandosi alla salvezza. La squadra ha dimostrato solidità e determinazione nel match contro Bartoccini Mc Restauri Perugia, vincendo con punteggi chiari in tre set. Questo risultato rappresenta un passo importante nel cammino della stagione, evidenziando il miglioramento e la crescita del team.
Bartoccini Mc Restauri Perugia – Il Bisonte Firenze 0-3 (17-25, 19-25, 18-25) BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Kump 1, Turlà, Perinelli 2, Lemmens 5, Sirressi (L1), Bartolini G. (L2) ne, Vanjak 11, Markovi? 1, Recchia ne, Bartolini B. 2, Mazzaro 1, Gennari 1, Fiesoli 8, Gardini 6. All. Micoli. IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 7, Morello, Valoppi (L1), Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani ne, Knollema 20, Maleševi? 8, Bukili? 10, Tanase 13, Kaçmaz ne, Lapini (L2) ne, Agrifoglio ne. All. Chiavegatti. ARBITRI: Cesare – Papadopol. NOTE: durata set: 22’, 25’, 22’; muri punto: Perugia 4, Il Bisonte 5; ace: Perugia 2, Il Bisonte 6. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
