Terremoto in provincia di Messina la scossa di magnitudo 4

Alle 14:54, in provincia di Messina, si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4. L’evento è stato rilevato dagli strumenti di monitoraggio sismico e si stanno valutando eventuali danni o conseguenze per la popolazione e le infrastrutture locali. Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e fornire eventuali aggiornamenti.

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata alla 14:54 in provincia di Messina. E' stato localizzato dall'Ingv (Istituto nazionale di geologia e vulcanologia) a 2 km a sud di Militello Rosmarino, sui Nebrodi, e a una profondità di 8 chilometri.

Il 18 gennaio 2026 alle 14:54, nel territorio del Messinese, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4, con epicentro a circa due chilometri da Militello Rosmarino e a una profondità di 8 chilometri, secondo i dati dell’Ingv. L’evento è stato registrato dalla rete sismica nazionale, senza segnalazioni di danni immediati. La situazione rimane monitorata dalle autorità competenti per eventuali sviluppi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Terremoto nello Stretto di Messina: torna la paura tra Calabria e Sicilia. Cosa sta succedendo Terremoto in provincia di Palermo, in Sicilia, a Ustica. Magnitudo 2.9. Ecco qui i dettagli - facebook.com facebook Una scossa di terremoto di magnitudo tra 4 e 4.5 si è verificata intorno alle 9.30 in provincia di Forlì-Cesena. A seguire un'altra scossa di magnitudo tra 3.7 e 4.2 dopo pochi minuti nel Ravennate. Sono le stime ancora provvisorie dell'Ingv. In alcune zone di For x.com

