Terremoto in Italia la scossa pochi minuti fa | la magnitudo

La terra ha tremato all’improvviso, squarciando il silenzio di un pomeriggio che sembrava identico a mille altri. In un istante, le vibrazioni hanno risalito gli strati profondi del suolo, trasformando la quiete domestica in un momento di pura incertezza. Il tintinnio dei bicchieri nelle credenze e il leggero oscillare dei lampadari hanno scandito i secondi di un evento che, pur nella sua brevità, ha lasciato un segno tangibile nella memoria di chi ha percepito quel sussulto sotto i propri piedi. Non è stata un’esplosione, ma un’onda invisibile che ha attraversato le fondamenta delle case, costringendo tutti a fermarsi e a trattenere il respiro in attesa che la stabilità tornasse a essere la norma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Poco fa si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 in Italia. L’evento si è registrato nelle prime ore del mattino, con una leggera vibrazione avvertita in alcune zone. Al momento non sono stati segnalati danni o feriti. Le autorità monitorano la situazione e invitano alla calma e alla prudenza.

