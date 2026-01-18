Terni incidente autonomo a Collescipoli | anziano finisce fuori strada con l’auto

Nel pomeriggio a Collescipoli, Terni, si è verificato un incidente stradale con un veicolo autonomo coinvolto. Un anziano conducente è finito fuori strada senza altri mezzi coinvolti. L’evento ha suscitato attenzione tra gli abitanti e le autorità locali, che hanno prontamente intervenuto per gestire la situazione e garantire la sicurezza.

Paura nel pomeriggio a Collescipoli, nel territorio comunale di Terni, per un incidente stradale autonomo che ha coinvolto una persona anziana. L’allarme è scattato poco dopo le 16.30, quando un uomo, alla guida della sua Fiat Panda, è uscito di strada in via di Morniano, finendo per cappottare. Nell’abitacolo, insieme al conducente, si trovava soltanto il suo fedele cagnolino. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a estrarre entrambi dal veicolo. L’uomo è stato quindi affidato alle cure dei sanitari giunti con un’ambulanza, mentre il cane, fortunatamente illeso, è stato riconsegnato ai familiari. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

