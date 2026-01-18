Terni incendio a Marmore | in fiamme una baracca adibita a rimessa

Ieri pomeriggio a Marmore, Terni, si è sviluppato un incendio che ha coinvolto una baracca utilizzata come rimessa. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 16, interessando un capanno metallico dotato di un piccolo impianto fotovoltaico sul tetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un incendio è divampato ieri pomeriggio a Marmore, nel territorio comunale di Terni. L’allarme è scattato poco dopo le 16, quando le fiamme hanno interessato una baracca adibita a rimessa, un capanno metallico sul cui tetto era installato un piccolo impianto fotovoltaico. All’interno della struttura erano custoditi attrezzi, vernici e vario materiale, praticamente andati distrutti a causa del rogo. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, alimentate anche dai materiali presenti all’interno, rendendo necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco partita dalla centrale di Terni, che è riuscita a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

