Terni incendio a Marmore | in fiamme una baracca adibita a rimessa

Ieri pomeriggio a Marmore, Terni, si è sviluppato un incendio che ha coinvolto una baracca utilizzata come rimessa. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 16, interessando un capanno metallico dotato di un piccolo impianto fotovoltaico sul tetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un incendio è divampato ieri pomeriggio a Marmore, nel territorio comunale di Terni. L’allarme è scattato poco dopo le 16, quando le fiamme hanno interessato una baracca adibita a rimessa, un capanno metallico sul cui tetto era installato un piccolo impianto fotovoltaico. All’interno della struttura erano custoditi attrezzi, vernici e vario materiale, praticamente andati distrutti a causa del rogo. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, alimentate anche dai materiali presenti all’interno, rendendo necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco partita dalla centrale di Terni, che è riuscita a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Terni, incendio a Marmore: in fiamme una baracca adibita a rimessa Leggi anche: Firenze: incendio in una baracca a Mantignano (foto) Leggi anche: Incendio a Comazzo: a fuoco una baracca vicina a una casa Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Foligno, 14 gennaio 2026. Intorno alle ore 7:30, i Vigili del Fuoco di Foligno sono intervenuti in località Sant’Eraclio per un incendio divampato all’interno di un appartamento. Le cause del rogo sono attualmente in fase di accertamento. Sul posto sono interven - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.