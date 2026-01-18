Ternana ferma ai box Ricorso e mercato aperto

La Ternana si trova momentaneamente ferma in attesa di sviluppi, con il ricorso sulla penalizzazione in corso e il mercato ancora aperto. Domani inizia una settimana cruciale sia per la squadra, impegnata a prepararsi al meglio, sia per il direttore dell’area tecnica, Diego Foresti, e gli avvocati, che si occupano della discussione legale. Un periodo di attenta valutazione e strategia, fondamentale per il futuro del club.

Domani inizia una settimana di importante lavoro per la squadra, ma anche per il direttore dell'area tecnica Diego Foresti in ottica-mercato e per gli avvocati che si apprestano a discutere il ricorso relativo alla penalizzazione. Il team di Liverani osserva il turno di riposo (avrebbe dovuto affrontare l'estromesso Rimini) in vista della gara di sabato prossimo a Carpi (ore 14.30) che precederà la decisiva semifinale di ritorno di Coppa Italia a Potenza (mercoledì 28, ore 18). In campionato la Ternana occupa ora l'11° posto con 26 punti, a -1 dalla prima piazza utile per i playoff occupata dallo stesso Carpi e dalla Vis Pesaro che nel turno non hanno fatto punti come il Guidonia (quota 28, insieme alla Pianese che ha pareggiato).

