Due individui sono stati sorpresi mentre tentavano di furto in un supermercato, con un valore stimato di circa 450 euro. L'addetto alla sicurezza ha catturato le immagini mentre i soggetti si allontanavano rapidamente dal negozio. L’episodio testimonia l’importanza delle misure di sicurezza e della vigilanza nelle attività commerciali per prevenire il fenomeno dei furti.

Avevano tentato di portare via da un supermercato prodotti di vario genere, alimentari e non, per circa 450 euro di valore, ma il personale li aveva sorpresi e fatti scappare. Ora i carabinieri li hanno denunciati.Il tentato furtoIl tentativo di furto risale al 31 ottobre del 2025, presso la Lidl. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Tentano di rubare nella villa di un imprenditore a Bergamo, ladri scappano grazie al vicino

Leggi anche: Tentano di rubare nella villa di un imprenditore a Bergamo, ladri scappano grazie al vicino

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Reggio Emilia, tentato furto al supermercato: minaccia la guardia con un coltello e fugge; A Roma vigilante del supermercato picchia un ladro riducendolo in fin di vita, arrestato per tentato omicidio; Pestato dal vigilante per il furto di una birra, ladro in fin di vita a Roma. Ora l'addetto alla sicurezza è libero. «Si è difeso»; Doppio furto: nei guai tre stranieri.

Tentano di rubare in un supermercato, l'addetto li fotografa mentre scappano - Due uomini si erano introdotti nel punto vendita, avevano riempito il carrello di prodotti e poi avevano ... milanotoday.it