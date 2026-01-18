Tentano di rubare in un supermercato l' addetto li fotografa mentre scappano

Due individui sono stati sorpresi mentre tentavano di furto in un supermercato, con un valore stimato di circa 450 euro. L'addetto alla sicurezza ha catturato le immagini mentre i soggetti si allontanavano rapidamente dal negozio. L’episodio testimonia l’importanza delle misure di sicurezza e della vigilanza nelle attività commerciali per prevenire il fenomeno dei furti.

Avevano tentato di portare via da un supermercato prodotti di vario genere, alimentari e non, per circa 450 euro di valore, ma il personale li aveva sorpresi e fatti scappare. Ora i carabinieri li hanno denunciati.Il tentato furtoIl tentativo di furto risale al 31 ottobre del 2025, presso la Lidl. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

