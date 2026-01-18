Tentano di rubare in un supermercato l' addetto li fotografa mentre scappano
Due individui sono stati sorpresi mentre tentavano di furto in un supermercato, con un valore stimato di circa 450 euro. L'addetto alla sicurezza ha catturato le immagini mentre i soggetti si allontanavano rapidamente dal negozio. L’episodio testimonia l’importanza delle misure di sicurezza e della vigilanza nelle attività commerciali per prevenire il fenomeno dei furti.
Avevano tentato di portare via da un supermercato prodotti di vario genere, alimentari e non, per circa 450 euro di valore, ma il personale li aveva sorpresi e fatti scappare. Ora i carabinieri li hanno denunciati.Il tentato furtoIl tentativo di furto risale al 31 ottobre del 2025, presso la Lidl. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Tentano di rubare nella villa di un imprenditore a Bergamo, ladri scappano grazie al vicino
Leggi anche: Tentano di rubare nella villa di un imprenditore a Bergamo, ladri scappano grazie al vicino
Reggio Emilia, tentato furto al supermercato: minaccia la guardia con un coltello e fugge; A Roma vigilante del supermercato picchia un ladro riducendolo in fin di vita, arrestato per tentato omicidio; Pestato dal vigilante per il furto di una birra, ladro in fin di vita a Roma. Ora l'addetto alla sicurezza è libero. «Si è difeso»; Doppio furto: nei guai tre stranieri.
Tentano di rubare in un supermercato, l'addetto li fotografa mentre scappano - Due uomini si erano introdotti nel punto vendita, avevano riempito il carrello di prodotti e poi avevano ... milanotoday.it
Vigilante picchia il ladro che rubava nel supermercato e lo riduce in fin di vita: arrestato per tentato omicidio - È quanto accaduto ieri pomeriggio al Conad di piazza Balsamo Crivelli, zona Casal Bruciato, dove un italiano del 1981, residente ... ilmattino.it
Doveva già lasciare Piacenza con il foglio di via, tenta di rubare alcolici al supermercato - Un 38enne marocchino pluripregiudicato è stato fermato mentre tentava di rubare alcolici. ilpiacenza.it
Tentano di rubare un’auto in via Sichelgaita a Salerno: due uomini arrestati dalla Polizia durante i controlli notturni - facebook.com facebook
Tentano di rubare in casa: sorpresi e arrestati dai Carabinieri - Il Giunco x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.