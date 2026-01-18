Tensione in autostrada scontri fra tifosi di Fiorentina e Roma | il VIDEO

Si sono verificati toni accesi tra tifosi della Fiorentina e della Roma lungo l’autostrada, vicino al chilometro 195. La situazione ha provocato risse e disagi al traffico, con rallentamenti e l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma. È importante mantenere comportamenti responsabili e rispettosi, soprattutto durante eventi sportivi che coinvolgono grandi folle.

Ancora l’autostrada come teatro di scontri, disordini e tensioni. Stavolta tra tifosi della Fiorentina e quelli della Roma. I primi diretti a Bologna dove alle 15 si giocherà il derby dell’Appennino a poche ore dalla scomparsa del presidente Rocco Commisso. I secondi in direzione Torino dove alle 18 la squadra di Gasperini affronterà i granata. Il fattaccio è avvenuto poco dopo l'ora di pranzo, all’altezza del chilometro 195 sulla corsia di emergenza in direzione Ancona. Qui si sono fermate decine e decine di vetture, dalle quali sono scese molto tifosi incappucciati e con il volto travisato e coperto da maschere nere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Scontri fra tifosi prima di Como-Bologna: bottigliate tra ultras, minuti di tensione

Prima della partita tra Como e Bologna, si sono verificati scontri tra tifosi ultras circa due ore e mezza prima del calcio d'inizio. Durante gli incidenti, sono state segnalate bottigliate e momenti di tensione tra le tifoserie. L'evento ha causato preoccupazione tra le forze dell'ordine e i presenti allo stadio, mentre le autorità stanno valutando eventuali interventi per garantire la sicurezza.

