Tennis Alcaraz avanza agli Australian Open

Carlos Alcaraz ha iniziato con successo la sua partecipazione agli Australian Open, vincendo al primo turno contro Adam Walton, wild-card australiano e 81 del mondo. La partita si è conclusa nella sessione serale sulla Rod Laver Arena, segnando un passo importante nel percorso del tennista spagnolo nel torneo.

Roma, 18 gen. (askanews) – Carlos Alcaraz vince al debutto agli Australian Open. Impegnato nel 1° turno nel match che ha chiuso la sessione serale della Rod Laver Arena, lo spagnolo ha superato la wild-card australian Adam Walton, 81 del mondo. 6-3, 7-6, 6-2 i parziali in poco più di due ore di gioco per il n°1 del ranking. Al 2° turno sfiderà il tedesco Yannick Hanfmann, 102 del ranking, con cui ha vinto l’unico precedente a livello Atp. Inizia con una rimonta l’Australian Open di Alexander Zverev. Finalista un anno fa a Melbourne Park, il tedesco cha battuto il canadese Gabriel Diallo con il punteggio di 6-7, 6-1, 6-4, 6-2. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Con Davide Viglianti il blind tennis italiano sbarca agli Australian Open Leggi anche: Sinner o Alcaraz, chi parte favorito agli Australian Open? Il pronostico Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Carlos Alcaraz's Journey | Australian Open 2025 ALCARAZ VINCE ALL'ESORDIO Buona la prima per Carlos che vince in tre set contro il padrone di casa Adam Walton e si porta al secondo turno, dove affronterà il tedesco Hanfmann #Tennis #AusOpen #AO2026 #Alcaraz x.com Alcaraz diretta Australian Open: segui l'esordio contro Walton, tennis oggi LIVE - facebook.com facebook

