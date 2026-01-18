Temporali grandinate e forti venti | l' Anas intensifica la sorveglianza sulle statali ecco quali
A partire da lunedì 19 gennaio, l'Anas rafforza la sorveglianza sulle strade statali a causa delle nuove condizioni meteorologiche. Sono previste perturbazioni con temporali, grandinate e venti di burrasca che interesseranno principalmente Sicilia, Sardegna e Calabria. La situazione si intensificherà nel corso delle 24-36 ore successive, richiedendo attenzione alla sicurezza e alle eventuali restrizioni di traffico.
Dal mattino di domani, lunedì 19 gennaio, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti di burrasca dai quadranti Orientali sulla Sicilia, in estensione a Sardegna e Calabria, con intensificazione nella giornata di martedì fino a burrasca forte con raffiche di tempesta. Si prevedono altresì. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Satellite live: in arrivo altre #precipitazioni, #grandinate e #temporali. Continuerà a #nevicare, come già adesso, sopra i 600/700 metri con fiocchi localmente più in basso! #nowcasting #neve #meteosicilia #sicilia - facebook.com facebook
