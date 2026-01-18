Temporali grandinate e forti venti | l' Anas intensifica la sorveglianza sulle statali ecco quali

A partire da lunedì 19 gennaio, l'Anas rafforza la sorveglianza sulle strade statali a causa delle nuove condizioni meteorologiche. Sono previste perturbazioni con temporali, grandinate e venti di burrasca che interesseranno principalmente Sicilia, Sardegna e Calabria. La situazione si intensificherà nel corso delle 24-36 ore successive, richiedendo attenzione alla sicurezza e alle eventuali restrizioni di traffico.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.