Temperature giù in Toscana torna la neve E scatta l’allerta gialla per il vento

Firenze, 18 gennaio 2026 – In Toscana si apre una settimana decisamente più inclemente sul fronte meteo: già da lunedì 19 gennaio, infatti, scatta una allerta meteo, per quanto limitata, e le previsioni indicano anche il ritorno del freddo e della neve. Cominciamo dall’ allerta per vento: la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo per vento che, dalle 13 di lunedì 19 gennaio fino a mezzanotte, interesserà le pianure centro-settentrionale della regione: l’area fiorentina, il bacino Bisenzio-Ombrone Pistoiese, il Valdarno Inferiore e la Valdelsa-Valdera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Per questa settimana è previsto un abbassamento delle temperature in Toscana, ecco dunque due proposte infrasettimanali di alpinismo invernale più tecnico, con tamponi e 2 piccozze: giovedì 22 gennaio Canale Centrale al Giovo venerdì 23 gennai - facebook.com facebook

#meteo #toscana Oggi mare molto mosso con possibili mareggiate a causa del periodo d'onda elevato. Venti a tratti forti di Maestrale lungo la fascia costiera. Domani formazione di ghiaccio sulle zone interne. Temperature potranno raggiungere i -4/-6 gradi in x.com