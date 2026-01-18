TeatrOltre porta in scena Abracadabra Quando la magia si fa strumento dell’anima

Martedì al Teatro Sperimentale alle 21, TeatrOltre presenta

Va in scena martedì (Teatro Sperimentale, ore 21) il secondo appuntamento della rassegna TeatrOltre: Abracadabra di Babilonia Teatri con Enrico Castellani, Valeria Raimondi, Francesco Scimemi, Emanuela Villagrossi. "Abracadabra è uno spettacolo di magia – spiegano le note di regia -. È uno spettacolo che nasce dal nostro innamoramento per la magia. Abbiamo immediatamente avvertito l’immenso potenziale narrativo della magia e abbiamo deciso di dare vita ad uno spettacolo dove le illusioni fossero parte integrante del racconto. Ad accompagnarci in questo percorso di scoperta e di conoscenza è Francesco Scimemi, prestigiatore di professione da trent’anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

