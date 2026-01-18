TeatrOltre porta in scena Abracadabra Quando la magia si fa strumento dell’anima
Martedì al Teatro Sperimentale alle 21, TeatrOltre presenta
Va in scena martedì (Teatro Sperimentale, ore 21) il secondo appuntamento della rassegna TeatrOltre: Abracadabra di Babilonia Teatri con Enrico Castellani, Valeria Raimondi, Francesco Scimemi, Emanuela Villagrossi. "Abracadabra è uno spettacolo di magia – spiegano le note di regia -. È uno spettacolo che nasce dal nostro innamoramento per la magia. Abbiamo immediatamente avvertito l’immenso potenziale narrativo della magia e abbiamo deciso di dare vita ad uno spettacolo dove le illusioni fossero parte integrante del racconto. Ad accompagnarci in questo percorso di scoperta e di conoscenza è Francesco Scimemi, prestigiatore di professione da trent’anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Teatro Pasolini di Salerno, in scena "Abracadabra": la magia per raccontare l'assenza
Leggi anche: Abracadabra: la magia del Natale torna a Roma
TeatrOltre porta in scena Abracadabra. Quando la magia si fa strumento dell’anima; Pergine, Ascanio Celestini porta in scena il presepe della contemporaneità: «Un viaggio tra gli ultimi»; Pesaro - Abracadabra di Babilonia Teatri martedì 20 gennaio; Teatro dei Piccoli, lo spettacolo LEGAMI porta in scena il circo contemporaneo: divertimento ed emozione per tutta la famiglia.
TeatrOltre porta in scena "Abracadabra". Quando la magia si fa strumento dell’anima - Va in scena martedì (Teatro Sperimentale, ore 21) il secondo appuntamento della rassegna TeatrOltre: Abracadabra di Babilonia Teatri con ... msn.com
Pesaro - Abracadabra di Babilonia Teatri martedì 20 gennaio - Martedì 20 gennaio alle 21 il Teatro Sperimentale di Pesaro ospita Abracadabra di Babilonia Teatri, secondo appuntamento di TeatrOltre, il festival multidisciplinare promosso da Amat nelle Marche. veratv.it
La Società dei Concerti di Trieste porta sul palco del Teatro Verdi uno degli appuntamenti più attesi della 94ª Stagione Concertistica - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.