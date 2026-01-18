Tasse e imposte comunali Esenzioni e agevolazioni Ecco cosa c’è da sapere

Le tasse e le imposte comunali rappresentano un aspetto importante per cittadini e imprese. Con l’approvazione del bilancio di previsione 2026 del Comune di Barga, sono stati confermati gli impianti tariffari, con poche variazioni rispetto all’anno precedente. In questa guida, vengono illustrate le principali esenzioni e agevolazioni disponibili, offrendo informazioni chiare e aggiornate per comprendere meglio gli obblighi fiscali locali.

Nel corso dell'approvazione del bilancio di previsione 2026 del comune di Barga, sono stati approvati anche tutti gli impianti tariffari che non prevedono sostanziali modifiche rispetto al 2025. Tra questi naturalmente Imu, Tari e addizionale Irpef. Ecco un po' di informazioni utili. Imu anno 2026. Vengono confermate le aliquote che erano già in vigore nel 2025. Il gettito è stato previsto in 2.826.040,59 euro di cui 345.000 euro per recupero evasione. Si tratta di un'entrata in linea come gettito totale ma in calo come importo del recupero evasione, anche per affetto del recupero evasione effettuato negli anni scorsi che ha permesso un aumento del gettito a regime.

