tariffa puntale per ora non se ne parla

Negli ultimi giorni, si sono diffuse voci sulla possibile introduzione della tariffa puntuale a Sassuolo nel 2026. Tuttavia, l’assessore all’ambiente Andrea Baccarani ha chiarito che al momento questa misura non è prevista e non ci sono piani per applicarla nel prossimo anno. La comunicazione ufficiale rassicura i cittadini e chiarisce l’assenza di un’eventuale implementazione imminente di questa tariffa.

Le voci, sui social, si moltiplicano. Tanto da indurre l’assessore all’ambiente Andrea Baccarani a smentirle, e dire che "la tariffa puntuale a Sassuolo non verrà applicata nel 2026. E una sua introduzione anche nel 2027 è ipotesi molto remota". Si parla di raccolta rifiuti, e di quel porta a porta introdotto quasi due anni fa – marzo 2023 – con il quale Sassuolo, stando al punto di vista restituito da sacchi abbandonati qua e là, con tanti saluti a senso civico e decoro urbano, non ha ancora imparato a fare i conti. Ebbene, non bastassero le storture di un sistema ‘maldigerito’ dai più, c’è un altro fantasma che agita le notti dei sassolesi, ed è la cosiddetta ‘tariffa puntuale’, quella che aggancia la TARI ai conferimenti effettuati nei cassonetti dell’indifferenziata con la ‘carta smeraldo’ che apre gli stessi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

