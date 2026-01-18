Tamponamento in A14 bimbo di due mesi in Rianimazione all' ospedale

Nella giornata di oggi si è verificato un tamponamento lungo l’autostrada A14, coinvolgendo più veicoli. Tra i feriti, un bambino di due mesi è stato trasportato in Rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente e garantire la sicurezza stradale.

Un tamponamento lungo la A14 e quattro feriti tra cui un bimbo di appena due mesi, ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle dieci di sabato sera sulla Bologna-Taranto, all'altezza di Poggio Grande nel comune di Castel San Pietro Terme. Secondo la prima ricostruzione fornita dalle pattuglie della sottosezione Bologna Sud della polizia stradale di Bologna, il bimbo era nel seggiolino collocato sui sedili posteriori della Citroen Saxo che stava viaggiando in direzione Ancona, quando è stata improvvisamente tamponata da un furgone, probabilmente a causa di un colpo di sonno del conducente. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

