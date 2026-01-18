Tajani incontra il premier libico e il primo ministro del Qatar | parte il progetto di sviluppo nel porto di Misurata

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha visitato Misurata, in Libia, per partecipare alla cerimonia di posa della prima pietra del terminal container della “Misurata Free Zone”. Alla presenza del Primo Ministro libico Abdulhameed Mohamed Dabaiba e del Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, l’evento segna l’avvio di un progetto di sviluppo nel porto di Misurata, volto a rafforzare le relazioni e le opportunità economiche nella regione.

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato oggi a Misurata (Libia), dove su delega del Presidente del Consiglio parteciperà alla posa della prima pietra del terminal container della "Misurata Free Zone " con il Primo Ministro e Ministro Affari Esteri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani e con il Primo Ministro libico Abdulhameed Mohamed Dabaiba. A Italia e Qatar fanno riferimento le società coinvolte nel progetto di ampliamento del porto e gestione dei terminal container: la MSC e l'Al Maha Qatari Company. Gli investimenti per lo sviluppo del porto della Zona franca di Misurata, nel nord-ovest della Libia, potrebbero raggiungere 2,7 miliardi di dollari in tre anni, rendendolo uno dei più importanti progetti di espansione delle infrastrutture portuali del Nord Africa.

