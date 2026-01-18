È stato inaugurato ufficialmente ’Domus Quara’, la nuova struttura polifunzionale situata nel cuore del paese. Questa apertura rappresenta un importante passo per la comunità di Quara, offrendo uno spazio versatile dedicato a diverse attività e iniziative locali. La realizzazione di ’Domus Quara’ deriva anche dal coinvolgimento dei residenti, che hanno partecipato attivamente alla scelta del nome attraverso un sondaggio.

Un grande momento di festa per la comunità di Quara: questo ha rappresentato l’inaugurazione della nuova struttura polifunzionale posta al centro del paese, battezzata ufficialmente ’Domus Quara’ a seguito di un sondaggio tra i residenti. La struttura, che negli anni ha cambiato più volte volto, sarà a disposizione della comunità, come ha ricordato il parroco don Giuseppe Lusuardi, intervenuto per benedire la struttura: "Dopo essere stata pensata come cinema, questo luogo si era trasformato in un allevamento di polli, in una falegnameria, ma ha avuto anche il compito di supplire alla chiesa parrocchiale della frazione quando ha avuto bisogno di intervento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Taglio del nastro per ’Domus Quara’

Leggi anche: Centro culturale algerino. C’è il taglio del nastro

Leggi anche: Al Boccherini. Taglio del nastro per i 183 anni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Taglio del nastro, alla presenza dell’amministrazione di San Lazzaro, per la palestra del Campus Kid. Investimento di 7 milioni di euro, i lavori sono durati circa 2 anni - facebook.com facebook