Tafferugli di via Piave Una decina di Daspo in arrivo per i tifosi pisani

A seguito degli incidenti avvenuti in via Piave prima della partita Pisa-Verona del 18 ottobre 2025, sono in fase di definizione circa dieci provvedimenti di Daspo nei confronti di tifosi pisani coinvolti negli scontri. La misura mira a prevenire future situazioni di tensione e garantire la sicurezza negli eventi sportivi, rafforzando il rispetto delle normative e delle regole del tifo.

Pisa, 18 gennaio 2026 – Saranno almeno una decina i daspo in arrivo per tifosi nerazzurri coinvolti negli scontri avvenuti in via Piave prima della partita casalinga Pisa-Verona del 18 ottobre scorso. Le due tifoserie erano entrate in contatto poco prima del match, dando origine a violenti tafferugli tra gruppi ultras delle due squadre. Per quattro tifosi pisani sono già stati notificati gli avvisi di avvio del procedimento amministrativo: passaggio formale che consente agli interessati di presentare, entro 15 giorni, memoria difensiva per esercitare il proprio diritto di tutela prima dell'eventuale emissione del provvedimento.

