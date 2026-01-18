Syrian president cancels Germany visit Merz meeting

BERLIN, Jan 18 (Reuters) - Syria's President Ahmed al-Sharaa has cancelled his visit to Berlin on Monday and Tuesday, a German government spokesperson told Reuters. Al-Sharaa had been scheduled to meet with German Chancellor Friedrich Merz and President Frank-Walter Steinmeier. Talks with German business leaders were also planned. A ceasefire was agreed on Sunday after days of fierce clashes between Syrian government troops and U.S.-backed Kurdish fighters.

Il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha confermato il suo impegno nel progetto di nuova capitale, un investimento di circa 32 miliardi di dollari. Durante la sua prima visita ufficiale nel ruolo, ha ribadito l'importanza di questo sviluppo per il futuro del paese, sottolineando l'intenzione di procedere con il piano e di garantire una pianificazione sostenibile.

Il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni effettuerà una visita in Corea del Sud dal 17 al 19 gennaio, per partecipare a un vertice con il Presidente Lee Jae Myung. L'incontro mira a rafforzare i rapporti bilaterali tra i due paesi, approfondendo temi di interesse comune e opportunità di collaborazione. La visita sottolinea l'importanza delle relazioni diplomatiche e strategiche tra Italia e Sud Corea.

