Il governo siriano e le Forze Democratiche Siriane (SDF), sostenute dagli Stati Uniti, hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco immediato su tutte le linee di combattimento. La notizia, riportata dai media statali siriani, segna un passo importante verso la de-escalation delle tensioni nella regione. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si attendono ulteriori sviluppi sul fronte della stabilità e della ricostruzione.

Explosion at steel plate factory in China’s Inner Mongolia region kills 2, state media reports

Un'esplosione si è verificata in una fabbrica di piastre d'acciaio nella regione dell'Inner Mongolia, in Cina, causando la morte di due persone e la scomparsa di altre cinque. L'incidente è stato riferito dai media locali e le autorità stanno conducendo le verifiche per accertarne le cause.

Syrian troops sweep northern towns as Kurdish fighters withdraw

Le truppe siriane hanno attraversato numerosi paesi e città nel nord del paese, in seguito alla ritirata dei combattenti curdi, secondo quanto riportato il 17 gennaio. L’operazione si è svolta in un contesto di accordi tra le parti, segnando un cambiamento nella presenza militare nella regione. Questa dinamica può avere ripercussioni sulla stabilità e sulla situazione politica locale.

Syrian Democratic Forces head Mazloum Abdi said on X on Friday that the group will withdraw their forces from east of Aleppo at 7 AM local time on Saturday and redeploy them to areas east of the Euphrates, citing calls from friendly countries and mediators. - facebook.com facebook