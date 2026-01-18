Syrian forces advance deeper into the US?backed Kurdish?controlled northeast

Le forze siriane stanno avanzando nel nord-est del paese, dirigendosi verso Raqqa e Hasakah, aree sotto controllo curdo e sostenute dagli Stati Uniti. Questa offensiva rappresenta un incremento della presenza militare siriana nella regione, con implicazioni sulla stabilità locale e sugli equilibri di potere. La dinamica sul terreno continua a evolversi, coinvolgendo vari attori e interessi strategici.

TABQA, Jan 18 (Reuters) - Syrian government troops are pushing towards Raqqa and Hasakah in the northeast of the country, the last strongholds of the U.S.-backed autonomous Kurdish-led administration, government officials and security sources said on Sunday. U.S. envoy Tom Barrack, who had met Kurdish leaders in Erbil in northern Iraq, was holding talks with Sharaa in Damascus over the latest developments, as Washington urged the two sides to de-escalate, government officials said. Washington is caught between preventing a collapse of its Kurdish partners’ self-rule enclave — which played a central role in defeating Islamic State in Syria — and supporting Sharaa’s bid to consolidate control over the rest of the country. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Syrian forces advance deeper into the US?backed, Kurdish?controlled northeast Syrian army says it finished combing through Aleppo neighbourhood, signalling takeover from Kurdish forces

L'esercito siriano ha annunciato di aver completato l'operazione di ispezione nel quartiere Sheikh Maksoud di Aleppo, indicando il consolidamento del controllo sulla zona dopo aver superato la presenza delle forze curde. Questa mossa rappresenta un passo importante nella ripresa del controllo sulla città, evidenziando i recenti sviluppi nel contesto della situazione in Siria. Syrian troops sweep northern towns as Kurdish fighters withdraw

Le truppe siriane hanno attraversato numerosi paesi e città nel nord del paese, in seguito alla ritirata dei combattenti curdi, secondo quanto riportato il 17 gennaio. L’operazione si è svolta in un contesto di accordi tra le parti, segnando un cambiamento nella presenza militare nella regione. Questa dinamica può avere ripercussioni sulla stabilità e sulla situazione politica locale. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. The Turkish-Kurdish Conflict in Rojava & Peshmerga Every Day (2018-2025) v4 Syrian Democratic Forces head Mazloum Abdi said on X on Friday that the group will withdraw their forces from east of Aleppo at 7 AM local time on Saturday and redeploy them to areas east of the Euphrates, citing calls from friendly countries and mediators. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.