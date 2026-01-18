Svolta per il giallo di Anguillara il corpo di Federica trovato nell' azienda del marito

A dieci giorni dalla scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, si è verificata una svolta nel caso. I carabinieri hanno rinvenuto un cadavere all’interno della sede dell’azienda del marito, Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco. La scoperta ha aperto nuove piste investigative, sollevando interrogativi sulle circostanze della morte e sui motivi della scomparsa.

AGI - A 10 giorni dalla scomparsa, il giallo della scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia è arrivato a una drammatica svolta: i carabinieri infatti, hanno trovato un cadavere all'interno della sede dell'azienda del marito, Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco. Gli inquirenti, coordinati dal procuratore Alberto Liguori, hanno pochi dubbi che si tratti proprio del corpo di Federica grazie agli indumenti e altri oggetti che aveva addosso, anche se il riconoscimento formale verrà fatto all'obitorio del Verano dove il cadavere è stato portato dalla polizia mortuaria. Il marito in caserma per essere ascoltato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Svolta per il giallo di Anguillara, il corpo di Federica trovato nell'azienda del marito. ... Federica Torzullo, il corpo trovato nell’azienda del marito: svolta nel giallo di Anguillara, l’uomo in caserma

Federica Torzullo, il corpo trovato nell’azienda del marito, rappresenta una svolta nel caso di Anguillara. L’uomo, già indagato per omicidio, si trova ora in caserma. A dieci giorni dalla scomparsa, le indagini si concentrano sulla possibile responsabilità del marito. Questa scoperta apre nuove piste e potrebbe portare a una risoluzione del caso, che ha attirato l’attenzione della comunità locale. Svolta per il giallo di Anguillara, trovato un corpo nell'azienda del marito della donna scomparsa

A dieci giorni dalla scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, emergono nuove evidenze. I carabinieri hanno rinvenuto un cadavere all’interno dell’azienda di Claudio Carlomagno, marito della donna scomparsa. L’indagine prosegue per chiarire le circostanze del ritrovamento e determinare eventuali responsabilità. La scoperta rappresenta un punto di svolta nel caso, che resta sotto attenta osservazione da parte delle autorità. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Il giallo della scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia potrebbe essere arrivato, dopo dieci giorni, a una drammatica svolta: i carabinieri infatti, trovato un cadavere all’interno della sede dell’azienda del marito x.com Il giallo della scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia potrebbe essere arrivato, dopo dieci giorni, a una drammatica svolta: i carabinieri infatti, trovato un cadavere all’interno della sede dell’azienda del marito - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.