Supermercati chiusi la domenica | sì o no?

La chiusura dei supermercati la domenica è una scelta adottata in diverse regioni italiane, spesso per favorire momenti di relax e di convivialità familiare. Questa decisione mira a promuovere un equilibrio tra vita privata e tempo libero, riducendo la frenesia degli acquisti e valorizzando il tempo dedicato alle persone care. Analizzare i pro e i contro di questa pratica permette di comprendere meglio le sue implicazioni sociali ed economiche.

Serrande abbassate dei supermercati la domenica per riscoprire il tempo lento della festa, dello stare insieme in famiglia, senza avere il pensiero di dover fare acquisti. La richiesta, che fa retromarcia sulla strada delle liberalizzazioni intrapresa nel 2011 dal governo Monti con l’Italia inserita nella lista dei paesi europei con i negozi sempre aperti, arriva dal presidente di Ancc-Coop (l’associazione nazionale cooperative di consumatori) Ernesto Dalle Rive, che ha rilanciato l’idea di chiudere i supermercati la domenica per migliorare l’equilibrio vita-lavoro, ridurre i costi e razionalizzare le operazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Supermercati chiusi la domenica: sì o no? Leggi anche: Perché si torna a parlare dei supermercati chiusi la domenica Leggi anche: Supermercati chiusi la domenica. Torna il dibattito Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Supermercati chiusi la domenica nel 2026? La proposta di Ancc-Coop scuote la grande distribuzione - Supermercati chiusi la domenica: contenere i costi, aumentare l’efficienza e garantire più equilibrio ai dipendenti. notizie.it

Supermercati chiusi la domenica nel 2026? Cosa prevede davvero la proposta Coop, cosa dicono politica, sindacati e altre catene, e cosa cambia per chi fa la spesa - È facile immaginare la scena: domenica mattina, ti vesti al volo, scendi per “due cose al volo” e trovi il supermercato con la serranda giù. alphabetcity.it

Supermercati chiusi la domenica nel 2026: la proposta Coop che può cambiare le abitudini - Dopo un 2025 difficile per la grande distribuzione, Coop apre al confronto sulla settimana di sei giorni: risparmi sui costi e nuove abitudini. it.blastingnews.com

I supermercati chiudono dopo il crollo dell'economia, ora gli americani sono FURIOSI

Coop lancia l’idea di tenere chiusi i supermercati la domenica e di limitare le aperture a sei giorni su sette, puntando a una scelta condivisa da tutto il settore per rendere il sistema più sostenibile. Alla base c’è una motivazione economica precisa: il costo del la - facebook.com facebook

Supermercati chiusi la domenica in Toscana: chi ci sta (e chi no) x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.