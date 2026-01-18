Superlega | Perugia mantiene la vetta Civitanova ko Trento travolge Milano

Nel campionato di volley, Perugia conferma la leadership superando la Lube, mentre Civitanova subisce una sconfitta. Trento domina Milano, e Monza sorprende battendo Modena, consentendo a Piacenza di salire al quarto posto. Questi risultati delineano un quadro di stagione ancora aperto e competitivo, con diverse squadre in lotta per le posizioni di vertice.

Perugia risponde a Verona e si riprende la vetta del campionato infliggendo alla Lube la prima sconfitta casalinga in regular season dove, dalla stagione 2024-25, i marchigiani sapevano solo vincere. Sir Susa Scai che, guidata da un Semeniuk stratosferico ha dominato tre set, mentre Civitanova ha avuto un sussulto solo nel terzo. Lube che si consola con Nikolov top scorer, troppo poco però per scalfire la corazzata umbra. Itas Trentino che interrompe la serie negativa: dopo due sconfitte ecco il riscatto contro Milano, battuto nettamente in una sfida a senso unico, in cui l’attacco dei dolomitici, abbinato ad una prestazione maiuscola a muro (Faure 4 blocchi vincenti) ha fatto la differenza contro un’Allianz che ha pagato anche le assenze di Recine e Otsuka La sorpresa di giornata arriva dal campo di Monza, dove il Vero Volley ferma con un 3-0 la corsa di Modena che aveva vinto sei delle ultime sette gare di campionato, superando Civitanova, Verona e Trento e venendo fermata solo da Perugia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La 17ª giornata di Superlega propone due incontri di rilievo: Civitanova-Perugia e Trento-Milano. Dopo un turno infrasettimanale caratterizzato da conferme e sorprese, tra cui la vittoria di Modena, il campionato si avvia verso un finale di stagione ancora incerto. Questi match rappresentano un momento importante per le squadre impegnate a consolidare le proprie posizioni in classifica e a definire le strategie future.

