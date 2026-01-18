Lo sci alpino torna protagonista a Tarvisio con la vittoria di Aicher, seguita da Vonn sul podio. Goggia si classifica sesta, mentre Robinson subisce una caduta. La gara è stata dominata dalla tedesca, con la statunitense e la slovacca a completare il podio. Martedì si svolgerà il gigante di Plan de Corones, con l’iscrizione anche di Federica Brignone.

Il weekend di Coppa del mondo di Tarvisio si chiude con il successo in superG di Emma Aicher, il 49° podio in superG per Lindsey Vonn, seconda a 27100, e il terzo posto di Ester Ledecka, che a Milano-Cortina cercherà un'altra doppietta d'oro sci-snowboard. Si ferma a 19 centesimi dal podio Sofia Goggia, alla fine sesta a 1"13. Un passo avanti dopo la discesa di ieri sulla Di Prampero conclusa all'undicesimo posto in un fine settimana senza acuti. "Nel salto a metà tracciato, dopo il secondo intermedio, sono andata troppo a sinistra: quell'errore mi è costato caro, di sicuro il podio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - SuperG di Tarvisio: trionfo Aicher, Vonn ancora sul podio. Goggia è 6ª, Robinson cade

Lo sci azzurro è protagonista sulle nevi di Tarvisio con la splendida vittoria di Nicol Delago in discesa libera che incornicia una giornata speciale per il Friuli Venezia Giulia! E domani si ricomincia sulla Di Prampero con il SuperG! - facebook.com facebook

A TUTTA VELOCITÀ La Coppa del Mondo di sci alpino femminile entra nel vivo a Tarvisio! Sulla neve friulana oggi va in scena la discesa libera… E domani il superG! Avete qualcos’altro da fare dalle 10.45 Ci sono le azzurre da tifareeeee #Ita x.com