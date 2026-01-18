SuperG a Tarvisio | Goggia sesta ma è prima in classifica di Coppa del Mondo

Il fine settimana di Sofia Goggia si conclude con un sesto posto nel SuperG di Tarvisio, evento valido per la Coppa del Mondo. Nonostante il risultato, Goggia si mantiene in testa alla classifica generale, confermando la sua costanza e competitività nella stagione. La gara si è svolta in un contesto di buona intensità, dimostrando ancora una volta l’attenzione e l’impegno dell’atleta nel circuito internazionale.

Si chiude con un sesto posto il fine settimana di Sofia Goggia con il SuperG di Tarvisio valido per la Coppa del Mondo. A vincere la gara la tedesca Emma Aicher con una prestazione superba e il tempo di 1'14"04. Alle sue spalle l'intramontabile americana Lindsey Vonn a 27 centesimi di ritardo, terza la ceca Ester Ledecka a 94 centesimi di ritardo. L'ottima notizia per la bergamasca, però, è il primo posto in classifica di Coppa del Mondo in SuperG con 200 punti, dieci in più di Lindey Vonn e 20 in più della neozelandese Alice Robinson autrice di una brutta caduta quest'oggi quando era quasi arrivata al traguardo ma per fortuna senza importanti conseguenze fisiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La classifica della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 vede Mikaela Shiffrin ancora in testa, dopo la discesa libera di Tarvisio. Sofia Goggia si piazza al quinto posto nella generale, ma mantiene la leadership nel superG. La stagione si presenta equilibrata, con atlete in cerca di consolidare le proprie posizioni e avvicinarsi alla vetta della classifica.

Emma Aicher torna a dimostrare il suo talento nel superG di Tarvisio, confermando il successo ottenuto a La Thuile. La tedesca ha preceduto Vonn, mentre Goggia, nonostante un errore, mantiene la testa della classifica di specialità. La gara si inserisce in un contesto di ottime performance italiane e internazionali, sottolineando l’alto livello delle competizioni sulle nevi italiane.

