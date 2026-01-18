Summonte malato di SLA senz’acqua da due giorni Borrelli | Intervenire subito anche con la Protezione Civile

A Summonte, da due giorni, le abitazioni sono senza acqua, creando disagi alla comunità. La situazione, che va oltre una normale interruzione, richiede interventi tempestivi per garantire l’erogazione del servizio essenziale. Borrelli ha sottolineato la necessità di un intervento immediato, coinvolgendo anche la Protezione Civile, per risolvere questa criticità e assicurare il normale funzionamento della rete idrica.

