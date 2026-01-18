Summonte malato di SLA senz’acqua da due giorni Borrelli | Intervenire subito anche con la Protezione Civile
A Summonte, da due giorni, le abitazioni sono senza acqua, creando disagi alla comunità. La situazione, che va oltre una normale interruzione, richiede interventi tempestivi per garantire l’erogazione del servizio essenziale. Borrelli ha sottolineato la necessità di un intervento immediato, coinvolgendo anche la Protezione Civile, per risolvere questa criticità e assicurare il normale funzionamento della rete idrica.
A Summonte, in una casa che guarda il paese dall’alto, l’acqua manca da due giorni. Non una semplice interruzione. Una rottura alla rete idrica che ha lasciato Gennaro De Fazio, malato di SLA, senza ciò che dovrebbe essere garantito sempre. Senza discussioni.Appello pubblico: la voce della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
A Summonte manca l'acqua da giorni, l'appello di Gennaro malato di SLA: "Situazione insostenibile per me" A casa di Gennaro de Fazio, malato di SLA, e nelle zone alte di Summonte, da giorni ci sono interruzioni dell'erogazione idrica dovute a guasti del - facebook.com facebook
