Summonte a secco E Gennaro bloccato dalla SLA aspetta ciò che non dovrebbe mancare

A Summonte, nella zona alta del paese, l’acqua presenta interruzioni frequenti, con periodi di assenza e ritorno. Da giorni si verificano guasti che ne compromettono l’erogazione, creando disagi per i residenti. Tra questi, Gennaro, bloccato dalla SLA, aspetta con pazienza che la situazione possa migliorare. La crisi idrica evidenzia le difficoltà di un territorio che si confronta con problemi strutturali e infrastrutturali ancora irrisolti.

Ciò che un insegnante dovrebbe sapere del cervello dei propri studenti: come apprende, la memoria, l’attenzione, la motivazione

In un contesto in cui la tecnologia ci consente di osservare il cervello in azione, è importante per gli insegnanti comprendere come gli studenti apprendono, memorizzano e si motivano. Conoscere i processi neurologici alla base dell'apprendimento permette di adottare strategie più efficaci, migliorando l’esperienza educativa. Questa introduzione offre una panoramica semplice e chiara su come il cervello influisce sul modo in cui gli studenti acquisiscono e consolidano le conoscenze.

