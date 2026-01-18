Summonte a secco E Gennaro bloccato dalla SLA aspetta ciò che non dovrebbe mancare
A Summonte, nella zona alta del paese, l’acqua presenta interruzioni frequenti, con periodi di assenza e ritorno. Da giorni si verificano guasti che ne compromettono l’erogazione, creando disagi per i residenti. Tra questi, Gennaro, bloccato dalla SLA, aspetta con pazienza che la situazione possa migliorare. La crisi idrica evidenzia le difficoltà di un territorio che si confronta con problemi strutturali e infrastrutturali ancora irrisolti.
A Summonte, nella parte alta del paese, l’acqua va e viene. Più “va” che “viene”. Succede da giorni. Guasti, dicono. Pressione troppo bassa, aggiungono. Il solito impianto che cede quando serve di più.Una casa esposta e la fragilità contro il tempoDentro una delle case più esposte al problema c’è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Ciò che un insegnante dovrebbe sapere del cervello dei propri studenti: come apprende, la memoria, l’attenzione, la motivazione
In un contesto in cui la tecnologia ci consente di osservare il cervello in azione, è importante per gli insegnanti comprendere come gli studenti apprendono, memorizzano e si motivano. Conoscere i processi neurologici alla base dell'apprendimento permette di adottare strategie più efficaci, migliorando l’esperienza educativa. Questa introduzione offre una panoramica semplice e chiara su come il cervello influisce sul modo in cui gli studenti acquisiscono e consolidano le conoscenze.
A Summonte manca l'acqua da giorni, l'appello di Gennaro malato di SLA: "Situazione insostenibile per me" A casa di Gennaro de Fazio, malato di SLA, e nelle zone alte di Summonte, da giorni ci sono interruzioni dell'erogazione idrica dovute a guasti del - facebook.com facebook
