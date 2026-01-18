Sul fronte mercato, si intensificano le voci riguardanti Noa Lang, con il Galatasaray interessato a ingaggiarlo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club turco sarebbe pronto a presentare un’offerta immediata, mentre il Napoli valuta la cessione per circa 26-27 milioni di euro, come indicato da Pedullà, per rafforzare le proprie possibilità economiche.

Sono insistenti le voci su un possibile trasferimento di Noa Lang in questa finestra di mercato. Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il Galatasaray starebbe preparando l’offerta per acquistare subito l’ex calciatore del Psv. Il Napoli chiede 27 milioni per cederlo. L’esterno piace anche al Bournemouth e alla Roma. Leggi anche: Lang, Beukema, Lucca, Gutierrez, Marianucci hanno avuto la possibilità di mostrare il proprio valore? La risposta è no L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, sul proprio canale YouTube ha parlato delle voci di calciomercato che vedono Sterling accostato al Napoli, trattativa che dipenderà proprio dal futuro di Lang «È una cosa che se non fai a luglio si può trascinare fino agli ultimi giorni di gennaio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Su Lang Roma e Galatasaray, ma il Napoli ha necessità di fare cassa e prendere 26-27 milioni (Pedullà)

C’è anche la Roma su Lang. Ci sono anche i soldi? Il Napoli vuole 27 milioni di euro

Secondo il Corriere dello Sport, la Roma sarebbe interessata a Lang, esterno olandese, con trattative in corso. Il Napoli valuta una proposta di 27 milioni di euro, mentre si attendono sviluppi sulle eventuali operazioni di mercato. Le notizie riguardanti il futuro del giocatore sono ancora in fase di definizione, con fonti affidabili che monitorano gli ultimi aggiornamenti.

Su Lang ci sono Fenerbahce, Galatasaray e Besiktas: il Napoli non lo cede per meno di 35 milioni

Noa Lang, attualmente al Napoli, è al centro di trattative di mercato con tre club turchi interessati a un prestito. Tuttavia, la società azzurra non intende cederlo senza una richiesta minima di 35 milioni di euro, riflesso del suo valore e delle ambizioni di mercato. La situazione rimane in evoluzione, con possibilità di sviluppi nelle prossime settimane.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Su Lang Roma e Galatasaray, ma il Napoli ha necessità di fare cassa e prendere 26-27 milioni (Pedullà) Sul suo canale Youtube parla del possibile arrivo di Sterling al Napoli che è legato alla cessione di Lang https://www.ilnapolista.it/2026/01/su-lang-roma- - facebook.com facebook

#Calciomercato Roma, è caccia all’esterno: anche #Sauer e #Lang nella lista di #Massara #ASRoma x.com