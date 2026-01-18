Studenti inseriti negli uffici del turismo a Genova

Un nuovo accordo tra il Comune di Genova e l’Istituto Montale permette agli studenti di inserirsi negli uffici del turismo della città. La convenzione approvata dalla giunta mira a offrire opportunità di formazione e conoscenza diretta del funzionamento amministrativo. Questa iniziativa favorisce l’interazione tra scuola e territorio, promuovendo un percorso di crescita professionale e civica per i giovani coinvolti.

Un nuovo protocollo tra Comune e scuola apre le porte dell’amministrazione agli studenti. La giunta ha approvato lo schema di convenzione con l’Istituto Montale – Nuovo I.P.C., dando così avvio a una serie di percorsi formativi in ambito turistico destinati agli alunni dell’istituto. I ragazzi saranno inseriti all’interno della direzione Turismo del Comune di Genova e negli uffici di Informazione e accoglienza turistica (IAT). L’iniziativa si inserisce nel quadro del Patto per lo sviluppo strategico della Liguria e nasce da una proposta arrivata proprio dall’Istituto Montale. Secondo quanto previsto, gli studenti saranno ospitati a titolo gratuito presso gli uffici comunali, con una particolare attenzione allo IAT di via Garibaldi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo docenti con titolo estero inseriti negli elenchi ex art. 9 comma 4 del DM 119/2023: quando e come?

Le immissioni in ruolo dei docenti con titolo estero, inseriti negli elenchi ex art. 9 comma 4 del DM 1192023, sono un processo che permette l'inserimento stabile nel sistema scolastico. Questo procedimento è previsto in determinati periodi e segue specifiche modalità di presentazione delle domande. Per conoscere le date e le procedure aggiornate, è importante consultare le fonti ufficiali e le comunicazioni dell’USR competente.

