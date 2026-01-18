Studenti e IA | un nuovo patto educativo Il report Brookings indica tre vie prosperare prepararsi proteggere e 5 azioni pratiche

Il rapporto Brookings propone un nuovo approccio all'uso dell'intelligenza artificiale nelle scuole, sconsigliando divieti e suggerendo tre percorsi: prosperare, prepararsi e proteggere. Vengono inoltre individuate cinque azioni pratiche per integrare l'IA in modo sicuro ed efficace, promuovendo un dialogo costruttivo tra studenti e strumenti digitali. Questa guida mira a favorire un ambiente educativo innovativo, equilibrato e responsabile.

Il report Brookings boccia i divieti e indica tre vie (prosperare, prepararsi, proteggere) per usare l’IA a scuola in sicurezza. La soluzione pratica per i docenti è tornare alle valutazioni orali e scrivere le regole insieme agli studenti per evitare l’uso nascosto dei chatbot. Mentre le scuole decidono se bloccare i chatbot o ignorarli, gli studenti li usano già. Ogni giorno. Si crea così una frattura invisibile ma dannosissima nelle aule. Il Centro per l’Educazione Universale della Brookings Institution ha pubblicato a gennaio 2026 il report “A New Direction for Students in an AI World” per spostare l’attenzione dai divieti alla gestione attiva del fenomeno. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: L’IA sta creando tre gradi fratture: cosa rivela il nuovo report globale di Microsoft Leggi anche: L’IA a scuola è davvero un bene? Un report spiega perché rischia di “spegnere” il cervello degli studenti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Studenti e IA: un nuovo patto educativo. Il report Brookings indica tre vie (prosperare, prepararsi, proteggere) e 5 azioni pratiche; Patto Bicocca e Pelucca. Studenti in Rsa; Bruno Chiozzi tra I. A. , DigComp 3.0 e lo sport come gioco: tre saggi di didattica col governo dell’Incanto; Trento, in arrivo all’Arcivescovile un nuovo mini-studentato. La scuola si allea col territorio: l'albese "Cillario Ferrero" primo istituto in provincia a siglare un "patto educativo di comunità" - Istituzioni, imprese e terzo settore parti di un accordo triennale volto a rafforzare partecipazione, inclusione e orientamento degli studenti ... targatocn.it

