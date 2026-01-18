Studente accoltellato a La Spezia Valditara | Il professore intervenuto merita un encomio

Un episodio di violenza a La Spezia ha coinvolto uno studente accoltellato. Il ministro dell’Istruzione, Valditara, ha elogiato il docente intervenuto, sottolineando l’importanza della sicurezza nelle scuole. Si apre così il dibattito sull’adozione di misure come i metal detector negli istituti più a rischio, e sull’urgenza di contrastare la violenza tra i giovani, per garantire un ambiente scolastico più sicuro e protetto.

Dopo il tragico accoltellamento consumatosi in una scuola di La Spezia, costato la vita allo studente Youssef Abanoub, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara si è espresso nel merito, sottolineando il gesto del docente che è intervenuto per fermare l’aggressore. “Plaudo a quell’insegnante coraggioso che ha affrontato a mani nude l’aggressore e l’ha disarmato. Merita un encomio”, ha riconosciuto il titolare di viale di Trastevere evidenziando il valore dell’intervento tempestivo del professore in una situazione di estrema gravità. Intanto, è in programma per oggi la presenza di Valditara in Prefettura a La Spezia per partecipare al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La Spezia, studente accoltellato in classe: fermato un compagno. Valditara: “Fatto di gravità assoluta”

A La Spezia, uno studente è stato ferito in classe e un compagno è stato fermato dalle autorità. Il ministro Valditara ha commentato l’accaduto come un fatto di gravità assoluta. Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando per chiarire i dettagli della vicenda, che ha suscitato preoccupazione nella comunità scolastica e nell’intera città.

La Spezia, giovane studente accoltellato a scuola. Il decesso in ospedale

A La Spezia, un giovane studente di 18 anni è stato ferito con un coltello all’interno di una scuola. L’incidente è avvenuto questa mattina, e il ragazzo è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime, dove purtroppo è deceduto. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza negli ambienti scolastici e sulle cause dell’accaduto.

