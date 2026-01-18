studente accoltellato a la spezia bufera sul sindaco pierluigi peracchini sui coltelli solo in certe etnie

Recentemente, a La Spezia si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto uno studente, suscitando reazioni e polemiche. Il sindaco Pierluigi Peracchini ha commentato la situazione, sottolineando la presenza di circa 20mila stranieri nella città e affrontando il tema della sicurezza e delle dinamiche sociali. La vicenda ha riacceso il dibattito pubblico su integrazione e sicurezza urbana, evidenziando la complessità delle tematiche legate alla convivenza in un contesto multicultur

Commentando la morte di Abanoub Youssef, il 19enne accoltellato a scuola dal coetaneo Zouhair Atif, il sindaco di centrodestra di La Spezia, Pierluigi Peracchini, ha utilizzato una frase che ha scatenato molte polemiche. “È chiaro che l’uso dei coltelli arriva solo in certe etnie“, ha detto il primo cittadino, finito subito nella bufera. Poi ha concluso: “Dobbiamo vivere in democrazia con più serenità. Non è possibile che succedano fatti così. Una famiglia non può non vedere arrivare a casa il proprio figlio perché qualcuno pensa di usare un coltello come fosse un bicchiere d’acqua”. “Nel pacchetto sicurezza abbiamo già previsto una stretta contro le lame, ma oltre alla legge servono prevenzione ed educazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

